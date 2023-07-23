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Оккупанты вывозят вагонами зерно из Запорожской области, - Генштаб

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Воскресенье 23 июля 2023 20:46
Оккупанты вывозят вагонами зерно из Запорожской области, - Генштаб Фото: Оккупанты вывозят вагонами зерно из Запорожской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Так, в населенном пункте Пришиб Запорожской области вывозят украинское зерно с территории местного агропредприятия.

В частности, оккупанты используют дизельные локомотивы, с помощью которых вывозят большое количество грузовых вагонов с различными типами зерновых культур.

Россия незаконно вывозит украинское зерно с оккупированных территорий

Российские войска, а также связанные с ними дельцы воруют агропродукцию на временно оккупированных территориях Украины.

Только в прошлом году Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, а вырученные от продажи средства направила на финансирование войны.

Расследуя преступления, СБУ обнаружила двух "министров" в оккупированном Крыму, которые помогают угонять украинское зерно с временно оккупированной территории юга Украины.

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