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Окупанти вивозять своїх із Залізного Порту до Скадовська, - ЦНС

Фото: посіпак російських окупантів вивезли до Скадовська Херсонської області (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти евакуювали із Залізного Порту у Херсонській області родини російських працівників, яких завезли до регіону через відмову місцевих мешканців співпрацювати з ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Близько 50 росіян із родинами були вивезені до Скадовська, який теж розташовано у межах Херсонської області. Росіяни квартирували у пансіонатах, захоплених агресорами ще на початку окупації курортного селища.

Після поразки у битві за Херсон росіяни намагаються налагодити роботу своєї адміністрації в Генічеську.

"Але новий "центр окупації" регіону теж лише тимчасовий, адже звільнення Генічеська - це справа часу", - зауважили у ЦНС.

Раніше повідомлялось про евакуацію колаборантів та їхніх родин з Нової Каховки.

Крім того, окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 км углиб області.

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евакуація