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Оккупанты вывозят своих из Железного Порта в Скадовск, - ЦНС

Фото: прихвостней российских оккупантов вывезли в Скадовск Херсонской области (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты эвакуировали из Железного Порта в Херсонской области семьи российских работников, которых завезли в регион из-за отказа местных жителей сотрудничать с врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Около 50 россиян с семьями были вывезены в Скадовск, тоже расположенный в пределах Херсонской области. Россияне квартировали в пансионатах, захваченных агрессорами еще в начале оккупации курортного поселка.

После поражения в битве за Херсон россияне пытаются наладить работу своей администрации в Геническе.

"Но новый "центр оккупации" региона тоже лишь временный, ведь освобождение Геническа – это дело времени", - отметили в ЦНС.

Ранее сообщалось об эвакуации коллаборантов и их семей из Новой Каховки.

Кроме того, оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 км вглубь области.

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