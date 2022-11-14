Оккупанты вывозят своих из Железного Порта в Скадовск, - ЦНС

Российские оккупанты эвакуировали из Железного Порта в Херсонской области семьи российских работников, которых завезли в регион из-за отказа местных жителей сотрудничать с врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Около 50 россиян с семьями были вывезены в Скадовск, тоже расположенный в пределах Херсонской области. Россияне квартировали в пансионатах, захваченных агрессорами еще в начале оккупации курортного поселка.

После поражения в битве за Херсон россияне пытаются наладить работу своей администрации в Геническе.

"Но новый "центр оккупации" региона тоже лишь временный, ведь освобождение Геническа – это дело времени", - отметили в ЦНС.