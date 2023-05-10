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Окупанти вивозять родичів співробітників Запорізької АЕС до РФ, - Генштаб

Фото: окупанти вивозять родичів співробітників Запорізької АЕС до РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Енергодарі окупанти організували так звану "евакуацію" для членів сімей працівників Запорізької АЕС, при цьому працівникам електростанції виїзд із міста заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Окупанти анонсували евакуацію людей до Бердянська та Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак тих, хто погодився, вивезли в Ростовську область і розмістили в наметових містечках.

Дещо інша ситуація склалася у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку до Криму.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти розпочали "евакуацію" мешканців тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.

Також повідомлялося, що останнім часом на території атомної електростанції спостерігається посилення військової присутності та активності.

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