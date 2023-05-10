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Оккупанты вывозят родственников сотрудников Запорожской АЭС в РФ, - Генштаб

Фото: оккупанты вывозят родственников сотрудников Запорожской АЭС в РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Энергодаре оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС, при этом сотрудникам электростанции выезд из города запрещен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Оккупанты анонсировали эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Несколько иная ситуация сложилась в Великой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты начали "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

Также сообщалось, что в последнее время на территории атомной электростанции наблюдается усиление военного присутствия и активности.

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Запорожская АЭСЭнергодарВторжение России в Украину