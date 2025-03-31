Окупанти вивезли 39 дітей з Луганської області в Підмосков’я на "реабілітацію", - ЦНС

"Під виглядом "реабілітації" та "оздоровлення" росіяни продовжують депортувати українських дітей. Цього разу - 39 дітей із тимчасово окупованих Рубіжного, Кремінської, Лисичанської та Сватового вивезли до санаторію "Клязьма" в Підмосков'ї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти обіцяють "домашню атмосферу" та "обстеження", але насправді це - частина гібридного геноциду. Дітей ізолюють від України, мови, культури та правди.

"За даними самого окупаційного фонду через "реабілітацію" вже пройшло понад 1200 дітей із тимчасово окупованих територій - це масштабна насильницька операція з усіма ознаками воєнного злочину", - наголосили у ЦНС.