Оккупанты вывезли 39 детей из Луганской области в Подмосковье на "реабилитацию", - ЦНС

"Под видом "реабилитации" и "оздоровления" россияне продолжают депортировать украинских детей. На этот раз - 39 детей из временно оккупированных Рубежного, Кременской, Лисичанской и Сватово вывезли в санаторий "Клязьма" в Подмосковье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты обещают "домашнюю атмосферу" и "обследование", но на самом деле это - часть гибридного геноцида. Детей изолируют от Украины, языка, культуры и правды.

"По данным самого оккупационного фонда через "реабилитацию" уже прошло более 1200 детей с временно оккупированных территорий - это масштабная насильственная операция со всеми признаками военного преступления", - отметили в ЦНС.