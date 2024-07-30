Окупанти вивели в Чорне море три носії крилатих ракет

Станом на ранок у Чорному морі фіксується перебування трьох російських кораблів, які здатні завдавати ударів крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ .

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Загальний залп російських ракетоносіїв у Чорному морі - до 12 ракет.

Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук вважає, що Росія навряд чи наважиться випустити ракети по Україні з Середземного моря. Якщо це станеться, російські ракети порушать повітряний простір країн НАТО.

Нещодавно Росія вперше випустила по Україні ракети з акваторії Азовського моря. У ВМС назвали це поворотним моментом.

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