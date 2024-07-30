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Окупанти вивели в Чорне море три носії крилатих ракет

Вівторок 30 липня 2024 07:21
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Окупанти вивели в Чорне море три носії крилатих ракет Фото: ракети "Калібр" (zahid.net)
Автор: Вадим Ребрина

Станом на ранок у Чорному морі фіксується перебування трьох російських кораблів, які здатні завдавати ударів крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

Загальний залп російських ракетоносіїв у Чорному морі - до 12 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 8 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Окупанти вивели в Чорне море три носії крилатих ракет

Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук вважає, що Росія навряд чи наважиться випустити ракети по Україні з Середземного моря. Якщо це станеться, російські ракети порушать повітряний простір країн НАТО.

Нещодавно Росія вперше випустила по Україні ракети з акваторії Азовського моря. У ВМС назвали це поворотним моментом.

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