Окупанти виселяють ціле село під Маріуполем, щоб облаштувати військову базу РФ

"Поруч з смт. Нікольське прямо посеред лісу знаходиться село Лісне. Дуже зручно для розміщення військових. По-перше, посеред лісу поодалік від зайвих очей. По-друге, поруч з основним місцем розташування окупантів в самому Нікольському", - розповів він.

Тому, за словами Андрющенка, тому за сприяння місцевої колаборантки окупанти почали виселення мешканців.

"Формально-вигаданий привід - відсутність підтвердження права власності та особистості. Тому, що відсутні домові книги, які згоріли у конторі лісгоспу у Маріуполі", - додав радник мера.

За його даними, залишилось 7 родин, з тих що давно живуть, і там здебільшого пенсіонери, є декілька родин, що переїхали туди із Маріуполя.