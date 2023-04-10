Оккупанты выселяют целое село под Мариуполем, чтобы обустроить военную базу РФ

"Рядом с пгт. Никольское прямо посреди леса находится село Лесное. Очень удобно для размещения военных. Во-первых, посреди леса вдали от лишних глаз. Во-вторых, рядом с основным местом расположение оккупантов в самом Никольском", - рассказал он.

Поэтому, по словам Андрющенко, поэтому при содействии местной коллаборантки оккупанты начали выселение жителей.

"Формально-вымышленный повод - отсутствие подтверждения права собственности и личности. Потому, что отсутствуют домовые книги, которые сгорели в конторе лесхоза в Мариуполе", - добавил советник мэра.

По его данным, осталось 7 семей, из давно живущих, и там в основном пенсионеры, есть несколько семей, переехавших туда из Мариуполя.