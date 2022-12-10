Окупанти вирішили вилучити з обігу гривню на поки що зайнятій частині Херсонської області
Призначена Росією "адміністрація" Херсонської області України заявила у суботу, що вона почала міняти місцеву українську валюту на російські рублі, при цьому обіг гривні у підконтрольних Москві районах регіону припиниться 1 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Андрій Перетонкін, голова місцевого відділення ЦБ РФ, сказав, що "цього тижня банки Херсонської області почали операції з обміну валюти".
Раніше встановлена Росією адміністрація заявляла, що у Херсонській області прийматимуть як рубль, так і гривню.
Російські війська взяли під свій контроль більшу частину Херсонської області у перші дні вторгнення Москви в Україну та оголосили її "приєднаною" до Росії у вересні після псевдореферендуму, засудженого Україною та західними країнами.
У листопаді російські війська відійшли з Херсона під тиском українського контрнаступу, продовжуючи утримувати більшу частину території регіону.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, після відступу з Херсона російські війська зміцнюються на нових рубежах ближче до Криму. У Генічеську перебуватиме новий штаб окупантів.
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