Окупанти вирішили вилучити з обігу гривню на поки що зайнятій частині Херсонської області

Призначена Росією "адміністрація" Херсонської області України заявила у суботу, що вона почала міняти місцеву українську валюту на російські рублі, при цьому обіг гривні у підконтрольних Москві районах регіону припиниться 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Андрій Перетонкін, голова місцевого відділення ЦБ РФ, сказав, що "цього тижня банки Херсонської області почали операції з обміну валюти".

Раніше встановлена Росією адміністрація заявляла, що у Херсонській області прийматимуть як рубль, так і гривню.

Російські війська взяли під свій контроль більшу частину Херсонської області у перші дні вторгнення Москви в Україну та оголосили її "приєднаною" до Росії у вересні після псевдореферендуму, засудженого Україною та західними країнами.

У листопаді російські війська відійшли з Херсона під тиском українського контрнаступу, продовжуючи утримувати більшу частину території регіону.