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Окупанти вирішили вилучити з обігу гривню на поки що зайнятій частині Херсонської області

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Україна, Субота 10 грудня 2022 14:56
Окупанти вирішили вилучити з обігу гривню на поки що зайнятій частині Херсонської області Фото: окупанти вирішили заборонити гривню на захопленій частині Херсонської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Призначена Росією "адміністрація" Херсонської області України заявила у суботу, що вона почала міняти місцеву українську валюту на російські рублі, при цьому обіг гривні у підконтрольних Москві районах регіону припиниться 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Андрій Перетонкін, голова місцевого відділення ЦБ РФ, сказав, що "цього тижня банки Херсонської області почали операції з обміну валюти".

Раніше встановлена Росією адміністрація заявляла, що у Херсонській області прийматимуть як рубль, так і гривню.

Російські війська взяли під свій контроль більшу частину Херсонської області у перші дні вторгнення Москви в Україну та оголосили її "приєднаною" до Росії у вересні після псевдореферендуму, засудженого Україною та західними країнами.

У листопаді російські війська відійшли з Херсона під тиском українського контрнаступу, продовжуючи утримувати більшу частину території регіону.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після відступу з Херсона російські війська зміцнюються на нових рубежах ближче до Криму. У Генічеську перебуватиме новий штаб окупантів.

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