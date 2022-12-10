Оккупанты решили изъять из оборота гривну на пока еще занятой части Херсонской области

Назначенная Россией "администрация" Херсонской области Украины заявила в субботу, что она начала менять местную украинскую валюту на российские рубли, при этом обращение гривны в подконтрольных Москве районах региона прекратится 1 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Андрей Перетонкин, глава местного отделения ЦБ РФ, сказал, что, "на этой неделе банки Херсонской области начали операции по обмену валюты" .

Ранее установленная Россией администрация заявляла, что в Херсонской области будут принимать как рубль, так и гривну.

Российские войска взяли под свой контроль большую часть Херсонской области в первые дни вторжения Москвы в Украину и объявили ее "присоединенной" к России в сентябре после псевдореферендума, осужденного Украиной и западными странами.

В ноябре российские войска ушли из Херсона под давлением украинского контрнаступления, продолжая удерживать большую часть территории региона.