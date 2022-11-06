Окупанти випустили по Сумщині 203 снаряди: є загибла і поранена

Під удар потрапили Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Шалигинська громади. Так, в Хотінській громаді окупанти вдарили 32 рази із САУ, а після 40 разів із РСЗВ - наслідки уточнюються. В Середино-Будській та Білопільській громадах внаслідок обстрілів були пошкоджені дві електроопори.

По Ворожбянській громаді окупанти спочатку випустили 42 снаряди, а після - ще 30.

"Одна жінка загинула, ще одна поранена. На даний час вже відомо про 7 пошкоджених житлових будинків, 6 господарчих споруд, дві літні кухні, лазню, міське кафе, кладовище, два легкових автомобіля, лінії електропередач та газові труби", - повідомив Живицький.