UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти випустили по Сумщині 203 снаряди: є загибла і поранена

Фото: росіяни обстріляли 7 громад Сумської області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За день, 6 листопада, окупанти випустили 203 снаряди та міни по Сумській області. Одна жінка загинула, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Під удар потрапили Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Шалигинська громади. Так, в Хотінській громаді окупанти вдарили 32 рази із САУ, а після 40 разів із РСЗВ - наслідки уточнюються. В Середино-Будській та Білопільській громадах внаслідок обстрілів були пошкоджені дві електроопори.

По Ворожбянській громаді окупанти спочатку випустили 42 снаряди, а після - ще 30.

"Одна жінка загинула, ще одна поранена. На даний час вже відомо про 7 пошкоджених житлових будинків, 6 господарчих споруд, дві літні кухні, лазню, міське кафе, кладовище, два легкових автомобіля, лінії електропередач та газові труби", - повідомив Живицький.

Нагадаємо, що 5 листопада впродовж дня під ворожим вогнем опинилися п'ять прикордонних громад Сумської області, а саме: Есманьська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська та Шалигінська.

Раніше повідомлялось, що російські війська протягом години обстрілювали прикордоння Сумської області. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки у Білопільській громаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти України