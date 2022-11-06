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Оккупанты выпустили по Сумщине 203 снаряда: есть погибшая и раненая

Фото: россияне обстреляли 7 общин Сумской области (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За день, 6 ноября, оккупанты выпустили 203 снаряда и мины по Сумской области. Одна женщина погибла, еще одна получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Под удар попали Белопольская, Ворожбянская, Эсманьская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Шалыгинская общины. Так, в Хотинской общине оккупанты ударили 32 раза из САУ, а после 40 раз из РСЗО - последствия уточняются. В Середино-Будской и Белопольской общинах в результате обстрелов были повреждены две электроопоры.

По Ворожбянскому обществу оккупанты сначала выпустили 42 снаряда, а после - еще 30.

"Одна женщина погибла, еще одна ранена. В настоящее время уже известно о 7 поврежденных жилых домах, 6 хозяйственных сооружениях, двух летних кухнях, бане, городском кафе, кладбище, двух легковых автомобилях, линиях электропередач и газовых трубах", - сообщил Живицкий.

Напомним, что 5 ноября в течение дня под вражеским огнем оказались пять приграничных общин Сумской области, а именно: Эсманьская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская и Шалыгинская.

Ранее сообщалось, что российские войска в течение часа обстреливали границы Сумской области. В результате атаки разрушены жилые дома в Белопольской общине.

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