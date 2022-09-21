UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти випустили ракети по Нікопольському району: є загиблий та поранені

Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області увечері 21 вересня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Увечері у середу, 21 вересня, російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Одна людина загинула, ще двоє поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"І знову ворожий удар по Нікопольському району. Одну людину вбили. Попередньо, двох поранили", - розповів він.

За його словами, росіяни обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади.

Як повідомлялось, жителі Запоріжжя та Дніпропетровській області чули вибухи 21 вересня. Там та ще в низці регіонів було оголошено повітряну тривогу.

Так, після обіду в середу, 21 вересня, окупанти завдали удару по Синельниківському району Дніпропетровської області. В цьому випадку, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область