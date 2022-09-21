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Росіяни вдень ударили ракетами по Дніпропетровській області: що відомо

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Дніпро, Середа 21 вересня 2022 16:52
Росіяни вдень ударили ракетами по Дніпропетровській області: що відомо Фото: наслідки обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Пообіді у середу, 21 вересня, окупанти завдали удару по Синельниківському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству. Є руйнування", - розповів він.

Наразі на місці працюють рятувальники та аварійні служби - ліквідують наслідки атак.

"Попередньо, люди не постраждали", - додав Резніченко.

Як повідомлялось, жителі Запоріжжя та Дніпропетровській області чули вибухи 21 вересня. Там та ще в низці регіонів було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, російські війська всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область, випустивши понад 100 снарядів. Постраждали три громади.

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Дніпропетровська область
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