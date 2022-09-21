Росіяни вдень ударили ракетами по Дніпропетровській області: що відомо

Пообіді у середу, 21 вересня, окупанти завдали удару по Синельниківському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Попередньо, люди не постраждали", - додав Резніченко.

Наразі на місці працюють рятувальники та аварійні служби - ліквідують наслідки атак.

"Поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству. Є руйнування", - розповів він.

Як повідомлялось, жителі Запоріжжя та Дніпропетровській області чули вибухи 21 вересня. Там та ще в низці регіонів було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, російські війська всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область, випустивши понад 100 снарядів. Постраждали три громади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.