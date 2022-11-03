Окупанти випустили понад 150 снарядів по Сумській області за добу (фото)

У четвер, 3 листопада, росіяни випустили понад 150 снарядів та мін по Сумській області. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено приватні будинки та трактор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.