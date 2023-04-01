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Оккупанты выпустили по Херсону и области более 430 снарядов: есть жертвы и ранены

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Суббота 01 апреля 2023 07:46
Оккупанты выпустили по Херсону и области более 430 снарядов: есть жертвы и ранены Фото: Оккупанты выпустили по Херсону и области более 430 снарядов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 439 снарядов из тяжелой артиллерии, авиации и "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам чиновника, Херсон захватчики атаковали 5 раз.

Прокудин рассказал, что 27 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения: 3 человека погибли, 2 - получили ранения", - добавил глава областной военной администрации.

Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 31 марта было эвакуировано 91 гражданское лицо.

Напомним, 31 марта российские оккупанты обстреляли лодку, на которой люди пытались бежать в Херсон.

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