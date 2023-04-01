Оккупанты выпустили по Херсону и области более 430 снарядов: есть жертвы и ранены
Российские оккупанты за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 439 снарядов из тяжелой артиллерии, авиации и "Градов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
По словам чиновника, Херсон захватчики атаковали 5 раз.
Прокудин рассказал, что 27 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.
"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения: 3 человека погибли, 2 - получили ранения", - добавил глава областной военной администрации.
Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 31 марта было эвакуировано 91 гражданское лицо.
Напомним, 31 марта российские оккупанты обстреляли лодку, на которой люди пытались бежать в Херсон.
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