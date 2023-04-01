Оккупанты выпустили по Херсону и области более 430 снарядов: есть жертвы и ранены

Фото: Оккупанты выпустили по Херсону и области более 430 снарядов (Getty Images)

Российские оккупанты за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 439 снарядов из тяжелой артиллерии, авиации и "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.