Оккупанты выпустили по Херсону и области более 300 снарядов: есть жертвы и много раненых

Фото: Оккупанты выпустили по Херсону и области более 300 снарядов (Getty Images)

Российские оккупанты за прошедшие сутки 67 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 301 снаряд из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.