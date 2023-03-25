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Оккупанты выпустили по Херсону и области более 300 снарядов: есть жертвы и много раненых

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Суббота 25 марта 2023 07:41
Оккупанты выпустили по Херсону и области более 300 снарядов: есть жертвы и много раненых Фото: Оккупанты выпустили по Херсону и области более 300 снарядов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты за прошедшие сутки 67 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 301 снаряд из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам чиновника, Херсон захватчики атаковали 7 раз.

Прокудин рассказал, что 23 снаряда противника попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и медучреждение.

"К сожалению, есть жертвы. Два человека погибли, шесть - получили ранения", - добавил глава областной военной администрации.

Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 24 марта было эвакуировано 59 гражданских лиц.

Напомним, в Херсоне задержали коллаборанта, который занимался "перерегистрацией" автомобилей.

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