Оккупанты выпустили по Херсону и области более 300 снарядов: есть жертвы и много раненых
Российские оккупанты за прошедшие сутки 67 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 301 снаряд из тяжелой артиллерии и "Градов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
По словам чиновника, Херсон захватчики атаковали 7 раз.
Прокудин рассказал, что 23 снаряда противника попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и медучреждение.
"К сожалению, есть жертвы. Два человека погибли, шесть - получили ранения", - добавил глава областной военной администрации.
Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 24 марта было эвакуировано 59 гражданских лиц.
Напомним, в Херсоне задержали коллаборанта, который занимался "перерегистрацией" автомобилей.
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