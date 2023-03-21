UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти випустили по Херсону та області майже 400 снарядів: є жертва та багато поранених

Фото: Окупанти випустили по Херсону та області майже 400 снарядів (Getty Image)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти протягом минулої доби 66 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами посадовця, Херсон загарбники атакували 3 рази.

Прокудін розповів, що 14 снарядів противника влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

"На жаль, є жертви. Одна людина загинула, семеро, серед них одна дитина, - зазнали поранень", - додав глава ОВА.

Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 20 березня було евакуйовано 41 цивільну особу.

Нагадаємо, 20 березня у лісосмузі за селом Станіслав на російській міні підірвався житель Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська областьВійна Росії проти України