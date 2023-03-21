Оккупанты выпустили по Херсону и области почти 400 снарядов: есть жертва и много раненых

По словам чиновника, Херсон захватчики атаковали 3 раза.

Прокудин рассказал, что 14 снарядов противника попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, семеро, среди них один ребенок, - получили ранения", - добавил глава ОВА.

Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 20 марта было эвакуировано 41 гражданское лицо.