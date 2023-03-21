Оккупанты выпустили по Херсону и области почти 400 снарядов: есть жертва и много раненых

Российские оккупанты за прошедшие сутки 66 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг выпустил 393 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
По словам чиновника, Херсон захватчики атаковали 3 раза.
Прокудин рассказал, что 14 снарядов противника попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
"К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, семеро, среди них один ребенок, - получили ранения", - добавил глава ОВА.
Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 20 марта было эвакуировано 41 гражданское лицо.
Напомним, 20 марта в лесополосе за селом Станислав на российской мине подорвался житель Херсонской области.
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