Окупанти випустили по Херсону і області 337 снарядів з артилерії та "Градів": є поранений

Минулої доби окупанти здійснили 56 обстрілів Херсона та області, випустивши 337 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Є поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
"Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.Три снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
За його словами, на жаль, 1 людина дістала поранення.
Як повідомлялось, у Херсоні сьогодні зранку пролунали потужні вибухи. В області не оголошували повітряну тривогу.
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