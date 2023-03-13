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Оккупанты выпустили по Херсону и области 337 снарядов из артиллерии и "Градов": есть раненый

Фото: оккупанты выпустили по Херсону и области 337 снарядов за сутки (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За минувшие сутки оккупанты совершили 56 обстрелов Херсона и области, выпустив 337 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Город Херсон враг обстрелял 2 раза. Три снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома", - говорится в сообщении.

По его словам, к сожалению, 1 человек получил ранения.

Как сообщалось, в Херсоне сегодня утром прогремели мощные взрывы. В области не объявляли воздушную тревогу.

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Херсонская область