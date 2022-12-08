Оккупанты отключили связь возле Кременной и Сватово из-за страха партизан, - Гайдай
Связь по линии фронта в Луганской области либо плохая, либо вообще отключена оккупантами. Захватчики боятся действий украинских партизан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Тысячи мобилизованных резервистов стянули россияне на Кременском и Сватовском направления, кроме них там расположились "вагнеровцы", "кадыровцы" и десантура", - говорится в заявлении.
Глава Луганской области сообщил, что строительные материалы для оборонных сооружений в Старобельск везут сотнями грузовиков. Оккупанты рассчитывают на то, что после взятия Сватово ВСУ ослабеют.
"Связь по линии фронта либо плохая, либо вообще выключена оккупантами - они боятся украинских партизан", - добавил Гайдай.
Также глава Луганской области отметил, что с экипировкой сейчас у россиян значительные проблемы.
Напомним, что российским войскам вскоре придется проститься с городами Сватово и Кременной (Луганская область). Оккупанты это понимают, а потому готовятся к следующей обороне в Старобельске.
Ранее глава Луганской ОВА рассказывал, что контрнаступление украинских сил в области продолжается и военные все ближе продвигаются к Кременной.
По данным карт ISW на востоке оккупанты своими атаками стараются не дать украинским силам нарастить темпы контрнаступления. В частности, наши бойцы, вероятно, планируют оцепить Сватово, тогда как россияне начали на этом направлении контрнаступательные действия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.