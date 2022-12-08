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Оккупанты отключили связь возле Кременной и Сватово из-за страха партизан, - Гайдай

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Украина, Четверг 08 декабря 2022 19:36
Оккупанты отключили связь возле Кременной и Сватово из-за страха партизан, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (loga gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Связь по линии фронта в Луганской области либо плохая, либо вообще отключена оккупантами. Захватчики боятся действий украинских партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Тысячи мобилизованных резервистов стянули россияне на Кременском и Сватовском направления, кроме них там расположились "вагнеровцы", "кадыровцы" и десантура", - говорится в заявлении.

Глава Луганской области сообщил, что строительные материалы для оборонных сооружений в Старобельск везут сотнями грузовиков. Оккупанты рассчитывают на то, что после взятия Сватово ВСУ ослабеют.

"Связь по линии фронта либо плохая, либо вообще выключена оккупантами - они боятся украинских партизан", - добавил Гайдай.

Также глава Луганской области отметил, что с экипировкой сейчас у россиян значительные проблемы.

Напомним, что российским войскам вскоре придется проститься с городами Сватово и Кременной (Луганская область). Оккупанты это понимают, а потому готовятся к следующей обороне в Старобельске.

Ранее глава Луганской ОВА рассказывал, что контрнаступление украинских сил в области продолжается и военные все ближе продвигаются к Кременной.

По данным карт ISW на востоке оккупанты своими атаками стараются не дать украинским силам нарастить темпы контрнаступления. В частности, наши бойцы, вероятно, планируют оцепить Сватово, тогда как россияне начали на этом направлении контрнаступательные действия.

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