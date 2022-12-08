Росіянам доведеться незабаром попрощатися зі Сватово та Кремінною, - Гайдай

Російським військам незабаром доведеться попрощатися з містами Сватове та Кремінна (Луганська область). Окупанти це розуміють, а тому готуються до наступної оборони в Старобільську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Що стосується Сватово-Кремінського напрямку, там окупанти стягнули велику кількість сил та засобів. Вони намагаються якось змінити ситуацію, зупинити просування наших військ", - каже Гайдай.

За його словами, противник перекидає туди велику кількість техніки стягнули і везуть все більше і більше резервів, перекидаючи їх з різних частин.

"Але, сподіваймося, що нічого у них не вийде. Враховуючи, що вони в Старобільську будують другу лінію оборони, то я думаю морально вони вже розуміють, що в найближчому майбутньому зі Сватовим та Кремінною їм доведеться попрощатися", - зазначив Гайдай.