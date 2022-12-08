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Росіянам доведеться незабаром попрощатися зі Сватово та Кремінною, - Гайдай

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Луганська область, Четвер 08 грудня 2022 10:02
Росіянам доведеться незабаром попрощатися зі Сватово та Кремінною, - Гайдай Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (t me dom_channel)
Автор: Марія Кучерявець

Російським військам незабаром доведеться попрощатися з містами Сватове та Кремінна (Луганська область). Окупанти це розуміють, а тому готуються до наступної оборони в Старобільську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Що стосується Сватово-Кремінського напрямку, там окупанти стягнули велику кількість сил та засобів. Вони намагаються якось змінити ситуацію, зупинити просування наших військ", - каже Гайдай.

За його словами, противник перекидає туди велику кількість техніки стягнули і везуть все більше і більше резервів, перекидаючи їх з різних частин.

"Але, сподіваймося, що нічого у них не вийде. Враховуючи, що вони в Старобільську будують другу лінію оборони, то я думаю морально вони вже розуміють, що в найближчому майбутньому зі Сватовим та Кремінною їм доведеться попрощатися", - зазначив Гайдай.

Росіянам доведеться незабаром попрощатися зі Сватово та Кремінною, - Гайдай

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА розповідав, що контрнаступ українських сил в області триває і військові все ближче просуваються до Кремінної.

Додамо, за даними карт ISW на сході окупанти своїми атаками намагаються не дати українським силам наростити темпи контрнаступу. Зокрема, наші бійці, ймовірно, планують оточити Сватове, тоді як росіяни почали на цьому напрямку контрнаступальні дії.

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