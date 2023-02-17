Окупанти вимагають від жителів Херсонської області переоформлювати майнові права за законами РФ, - Генштаб
Росіяни змушують українців, які лишились на окупованій частині Херсонської області, переоформлювати майнові права за російським законодавством.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Окупаційна адміністрація міста Гола Пристань Херсонської області чинить тиск на місцеве населення щодо переоформлення майнових прав за російським законодавством", - сказано в повідомленні.
Як розповіли в Генштабі, серед українців поширюють інформацію, що якщо вони не виконають вимог окупантів до травня цього року, то їх буде депортовано до Росії.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни відправляють на фронт містян. Тепер почали мобілізувати комунальників.
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