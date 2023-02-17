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Оккупанты требуют от жителей Херсонской области переоформлять имущественные права по законам РФ, - Генштаб

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Херсонская область, Пятница 17 февраля 2023 02:00
Оккупанты требуют от жителей Херсонской области переоформлять имущественные права по законам РФ, - Генштаб Фото: оккупанты требуют от жителей Херсонской области переоформлять имущественные права по законам РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне заставляют украинцев, оставшихся на оккупированной части Херсонской области, переоформлять имущественные права по российскому законодательству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Оккупационная администрация города Голая Пристань Херсонской области оказывает давление на местное население по переоформлению имущественных прав по российскому законодательству", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Генштабе, среди украинцев распространяют информацию, что если они не выполнят требований окупантов до мая этого года, то они будут депортированы в Россию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне отправляют на фронт горожан. Теперь начали мобилизовать коммунальщиков.

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Российская Федерация Херсонская область окупанти Генштаб ВСУ
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