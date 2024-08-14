Оккупанты требуют от бизнеса поставить работников на учет в военкоматы, - ЦНС
Местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет во фейковые военкоматы всех работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
В сообщении отмечают, что на временно оккупированных территориях россияне проводят подготовку к мобилизации украинцев.
"Местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет в фейковые военкоматы всех работников. В частности, владельцам необходимо предоставить списки тех, кто не имеет российские паспорта и соответственно не состоит на учете оккупантов", - информируют в ЦНС.
Центр нацсопротивления отмечает, что хотя мобилизация официально в РФ не происходит, однако оккупанты активно вербуют новую силу в свою войну. В частности, агитируют срочников заключать контракты, или людей на которых имеют рычаги влияния из-за уголовных дел и долгов.
Принудительная мобилизация РФ
Российские оккупанты занимаются сбором мобилизационных ресурсов на временно оккупированных территориях Украины.
По данным британских разведчиков, Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей покрывать потери и продолжать войну против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.