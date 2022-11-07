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Оккупанты похитили картины в Херсонском музее и вывезли их в Симферополь

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Понедельник 07 ноября 2022 19:36
Оккупанты похитили картины в Херсонском музее и вывезли их в Симферополь Фото: оккупанты похитили картины в Херсонском музее (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Произведения искусства, похищенные войсками РФ из Херсонского художественного музея, были обнаружены в Центральном музее Тавриды во временно оккупированном Симферополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонского художественного музея.

Фотографии разгрузки и небрежной сборки картин появились в социальных сетях и точно были идентифицированы сотрудниками Херсонского музея. Сообщается, что российские военные увезли по меньшей мере шесть полотен. Но, вероятно, список похищенных картин может быть значительно больше.

В администрации Херсонского художественного музея надеются, что обнаруженные похищенные картины станут весомым доказательством для разоблачения и наказания всех причастных к похищению произведений искусства.

Ранее мы писали, что российские военные искусственно создают непригодные для жизни условия во временно оккупированной части Херсонской области. Таким образом они хотят заставить местных жителей выехать из региона.

Также сообщалось, что, по словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, в ближайшие дни высока вероятность провокаций со стороны россиян в Херсонской области.

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