Окупанти використовують збудовану у Маріуполі залізницю для постачання палива, - мерія

Російські окупанти запустили роботу новозбудованої залізниці у Маріуполі. Загарбники використовують її для постачання палива для потреб окупаційних військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі телемарафону.
"На жаль, вона (залізниця, - ред.) дійсно працює. Вони (окупанти, - ред.) доробили її ще минулого місяця, тепер вона запущена", - сказав він.
За словами Андрющенка, днями було зафіксовано рух залізничних цистерн з маркуванням "Роснєфть". Вони рухалися з Маріуполя в бік Маловодного, після чого попрямували у бік Ростова.
Радник мера Маріуполя додав, що росіяни використовують три станції здебільшого та проганяють вантажі в нічний час.
"Це недобрі новини з точки зору лінії фронту... Один склад з 20 залізничних цистерн - це орієнтовно 280 автомобільних паливозаправників. Це, за нашими спостереження та результатами аналізу, приблизно 10 днів транспортування за Російської Федерації автомобільними шляхами палива для потреб фронту. Вони замінюють таке транспортування майже за добу одним залізничним складом", - сказав Андрющенко.
Нагадаємо, російські загарбники навесні 2022 року після місяців важкої оборони українських військ захопили Маріуполь. Після цього окупанти фактично зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.
Російські окупанти частково побудували залізницю, щоб з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Загарбники планують довести залізницю до Бердянська у Запорізькій області.
Наприкінці липня росіяни запустили залізницю у Маріуполі. Як зазначав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, це може скоротити логістичний шлях ворога на майже 300 км.
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