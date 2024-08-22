Оккупанты используют построенную в Мариуполе железную дорогу для поставки топлива, - мэрия

"К сожалению, она (железная дорога, - ред.) действительно работает. Они (оккупанты, - ред.) доделали ее еще в прошлом месяце, теперь она запущена", - сказал он.

По словам Андрющенко, на днях было зафиксировано движение железнодорожных цистерн с маркировкой "Роснефть". Они двигались из Мариуполя в сторону Маловодного, после чего направились в сторону Ростова.

Советник мэра Мариуполя добавил, что россияне используют три станции в основном и прогоняют грузы в ночное время.

"Это нехорошие новости с точки зрения линии фронта... Один состав с 20 железнодорожных цистерн - это ориентировочно 280 автомобильных топливозаправщиков. Это, по нашим наблюдениям и результатам анализа, примерно 10 дней транспортировки по Российской Федерации автомобильными путями топлива для нужд фронта. Они заменяют такую транспортировку почти за сутки одним железнодорожным составом", - сказал Андрющенко.