Оккупанты используют построенную в Мариуполе железную дорогу для поставки топлива, - мэрия

Российские оккупанты запустили работу новой железной дороги в Мариуполе. Захватчики используют ее для поставок топлива для нужд оккупационных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в эфире телемарафона.
"К сожалению, она (железная дорога, - ред.) действительно работает. Они (оккупанты, - ред.) доделали ее еще в прошлом месяце, теперь она запущена", - сказал он.
По словам Андрющенко, на днях было зафиксировано движение железнодорожных цистерн с маркировкой "Роснефть". Они двигались из Мариуполя в сторону Маловодного, после чего направились в сторону Ростова.
Советник мэра Мариуполя добавил, что россияне используют три станции в основном и прогоняют грузы в ночное время.
"Это нехорошие новости с точки зрения линии фронта... Один состав с 20 железнодорожных цистерн - это ориентировочно 280 автомобильных топливозаправщиков. Это, по нашим наблюдениям и результатам анализа, примерно 10 дней транспортировки по Российской Федерации автомобильными путями топлива для нужд фронта. Они заменяют такую транспортировку почти за сутки одним железнодорожным составом", - сказал Андрющенко.
Напомним, российские захватчики весной 2022 года после месяцев тяжелой обороны украинских войск захватили Мариуполь. После этого оккупанты фактически сделали из разрушенного города свою военную базу.
Российские оккупанты частично построили железную дорогу, чтобы соединить Мариуполь с российским Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Захватчики планируют довести железную дорогу до Бердянска в Запорожской области.
В конце июля россияне запустили железную дорогу в Мариуполе. Как отмечал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, это может сократить логистический путь врага почти на 300 км.
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