Окупанти використовують проти ЗСУ гранати хімічної дії К-51 (фото)

Російські окупанти використовують проти українських військ гранати К-51. Це озброєння хімічної дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Окупанти використовують безпілотники, які скидають ручні сльозогінні газові гранати К-51. У Запорізькій області підрозділи ЗСУ за допомогою засобів радіоелектронної боротьби знешкодили ворожий безпілотний літальний апарат. Він ніс гранату К-51 з сильноподразнюючою речовиною. "Російські окупанти вкотре порушують всі правила та звичаї ведення війни", - йдеться у повідомленні. Фото: ворог застосовує проти ЗСУ гранати К-51 (facebook.com/GeneralStaff.ua)