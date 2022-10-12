ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти використовують проти ЗСУ гранати хімічної дії К-51 (фото)

Новость на русском →
Запорізька область, Середа 12 жовтня 2022 12:22
Окупанти використовують проти ЗСУ гранати хімічної дії К-51 (фото) Фото: окупанти атакують ЗСУ гранатами К-51 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти використовують проти українських військ гранати К-51. Це озброєння хімічної дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Окупанти використовують безпілотники, які скидають ручні сльозогінні газові гранати К-51.

У Запорізькій області підрозділи ЗСУ за допомогою засобів радіоелектронної боротьби знешкодили ворожий безпілотний літальний апарат. Він ніс гранату К-51 з сильноподразнюючою речовиною.

"Російські окупанти вкотре порушують всі правила та звичаї ведення війни", - йдеться у повідомленні.

Фото: ворог застосовує проти ЗСУ гранати К-51 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ збили 9 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 у Миколаївській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України ВСУ
NEWS
Повітряний щит. Як Україна хоче захистити небо та чим допомагає Захід
Повітряний щит. Як Україна хоче захистити небо та чим допомагає Захід
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну