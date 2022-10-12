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Оккупанты используют против ВСУ гранаты химического действия К-51 (фото)

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Запорожская область, Среда 12 октября 2022 12:22
Оккупанты используют против ВСУ гранаты химического действия К-51 (фото) Фото: оккупанты атакуют ВСУ гранатами К-51 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты используют против украинских войск гранаты К-51. Это вооружение химического действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Оккупанты используют беспилотники, которые сбрасывают ручные слезоточивые газовые гранаты К-51.

В Запорожской области подразделения ВСУ с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили вражеский беспилотный летательный аппарат. Он нес гранату К-51 с сильно раздражающим веществом.

"Российские оккупанты в очередной раз нарушают все правила и обычаи ведения войны", - говорится в сообщении.

Фото: враг применяет против ВСУ гранаты К-51 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, сегодня ВСУ сбили 9 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в Николаевской области.

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