Оккупанты используют против ВСУ гранаты химического действия К-51 (фото)
Российские оккупанты используют против украинских войск гранаты К-51. Это вооружение химического действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Оккупанты используют беспилотники, которые сбрасывают ручные слезоточивые газовые гранаты К-51.
В Запорожской области подразделения ВСУ с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили вражеский беспилотный летательный аппарат. Он нес гранату К-51 с сильно раздражающим веществом.
"Российские оккупанты в очередной раз нарушают все правила и обычаи ведения войны", - говорится в сообщении.
Фото: враг применяет против ВСУ гранаты К-51 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Напомним, сегодня ВСУ сбили 9 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в Николаевской области.
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