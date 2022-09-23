Окупанти використовують іранські дрони на всьому південному напрямку: як їх розпізнати

Вона пояснила, що ці дрони літають досить низько, тому силам ППО важко їх виявляти. Проте звук їх двигуна схожий на звук мопеда, що дає можливість їх розпізнати та сховатися в укриття.

"Дрони дійсно специфічні, вони мають невисоку польотну дальність, тобто саме від землі. Вони можуть бути збиті і стрілецькою зброєю, але не дуже легкі для виявлення силами протиповітряної оборони. Тим не менш їх чути, їх двигун працює, як звук мопеда або бензопили", - сказала Гуменюк.

Речниця додала, що окупанти досить активно почали використовувати іранські дрони на півдні України.

"Частота використання таких дронів по півдня досить щільна. Минулого тижня було застосовано і по Нікополю два дрони таких, і по Очакову двічі така атака проводилася. По Миколаївщині минулої доби п'ять таких дронів летіло і чотири було збито", - підкреслила вона.

За словами Гуменюк, іранські Shahed можуть нести від 27 до 40 кілограмів тротилової вибухівки.