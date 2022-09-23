Оккупанты используют иранские дроны на всем южном направлении: как их распознать

Она объяснила, что эти дроны летают достаточно низко, поэтому силам ПВО трудно их обнаружить. Однако звук двигателя похож на звук мопеда, что дает возможность их распознать и спрятаться в укрытие.

"Дроны действительно специфичны, они имеют невысокую полетную дальность, то есть именно от земли. Они могут быть сбиты и стрелковым оружием, но не очень легки для обнаружения силами противовоздушной обороны. Тем не менее их слышно, их двигатель работает, как звук мопеда или бензопилы" , - сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что оккупанты достаточно активно начали использовать иранские дроны на юге Украины.

"Частота использования таких дронов по югу достаточно плотная. На прошлой неделе были применены и по Никополю два дрона таких, и по Очакову дважды такая атака проводилась. По Николаевской области за прошедшие сутки пять таких дронов летело и четыре были сбиты", - подчеркнула она.

По словам Гуменюк, иранские Shahed могут нести от 27 до 40 килограммов тротиловой взрывчатки.