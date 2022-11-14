Окупанти використовують хімічну зброю у Донецькій області (фото)

"Декілька таких гранат з дрона окупанти скинули на наших захисників на Донеччині. Одна з них не розірвалася", - йдеться у повідомленні.

Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту.

"Проте навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу", - додали у ДПСУ.