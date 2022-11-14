Оккупанты используют химическое оружие в Донецкой области (фото)

Российские оккупанты используют против украинских военных химическое оружие. В Донецкой области на позиции защитников были сброшены аэрозольные гранаты "К-51".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
"Несколько таких гранат из дрона оккупанты сбросили на наших защитников в Донецкой области. Одна из них не разорвалась", - говорится в сообщении.
Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов после взрывов, пограничники вынуждены были некоторое время удерживать свои позиции в средствах химической защиты.
"Однако даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать коварному врагу", - добавили в ГПСУ.
Напомним, что ранее Европейский Союз продлил на год санкции против России, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия.
Также ранее сообщалось, что бригады "скорых" начали обучать оказанию помощи при химической и ядерной опасностях.
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