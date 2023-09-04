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Оккупанты придумали еще один способ заставить украинцев получать паспорт РФ

Понедельник 04 сентября 2023 16:19
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Оккупанты придумали еще один способ заставить украинцев получать паспорт РФ Фото: паспорт РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

оккупанты каждый раз придумают новые способы для того, чтобы заставить украинцев получать российский паспорт. В этот раз гражданам отказывают в медицинском обслуживании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

По данным ведомства, с 1 сентября в больницах на временно оккупированной части Запорожской области украинцам, у которых нет паспорта РФ и российского медстрахования, отказывают в медобслуживании.

Таким образом, россияне продолжают систематическое давление на жителей временно оккупированных территорий.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях Украины

После захвата части территории Украины, российские захватчики начали заставлять местное население получать российские паспорта. Когда они поняли, что от документов отказываются, решили выдавать паспорта в принудительном порядке, намеренно создавая условия, чтобы у человека не было выбора – брать паспорт РФ или нет. К примеру, ранее россияне выдавали школьные наборы только тем детям, чьи родители имеют паспорт врага. Всем другим детям помощь не предоставлялась.

Также ранее оккупанты поощряли родителей подростков за получение паспортов денежными средствами. Да, если 14-летний подросток получил российский паспорт, захватчики обещали его родителям выплаты материнского капитала.

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