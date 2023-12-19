Окупанти вигадали нову цинічну тактику розміщення своєї техніки: фото

"Якби існував приз за найцинічніше приховання місць паркування та розміщення військової техніки, то його однозначно взяла окупаційна влада Волновахи", - зазначає він.

Як повідомляє Андрющенко, останніми тижнями саме Волноваха та Волноваський район стали місцем найбільшої концентрації російських резервів. Значну кількість техніки перевезли з Запорізького напряму, з-під Маріуполя та Новоазовська.

ЇЇ розмістили за 10-15 кілометрів від лінії фронту, що є фактично неможливим для того, щоб не наражатися таким чином на небезпеку.

Втім спеціально для такого випадку росіяни вигадали план: біля кожного місця базування вони розгорнули "польову кухню" для мешканців, про що публічно наголосили у соціальних мережах.

"Такого відвертого та цинічного публічного використання живого щиту за цю фазу війни ще точно не було", - обурюється Андрющенко.

Він зауважує, що т. зв. окупантська польова кухня насправді є колонами різноманітної техніки біля якої скраю просто стоїть одна точка видачі їжі для місцевих у якості запоруки своєї ж безпеки.

