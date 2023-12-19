Оккупанты придумали новую циничную тактику размещения своей техники: фото

Оккупационные власти Волновахи придумали циничный план прикрытия российской военной техники. Рядом с местами стоянок техники, перемещаемой в зону боевых действий, захватчики установили "полевые кухни" для местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
"Если бы существовал приз за самое циничное сокрытие мест парковки и размещения военной техники, то его однозначно взяли оккупационные власти Волновахи", - отмечает он.
Как сообщает Андрющенко, в последние недели именно Волноваха и Волновахский район стали местом наибольшей концентрации российских резервов. Большое количество техники перевезли из Запорожского направления, из-под Мариуполя и Новоазовска.
Ее разместили в 10-15 километрах от линии фронта, что фактически невозможно для того, чтобы не подвергаться таким образом опасности.
Впрочем, специально для такого случая россияне придумали план: у каждого места базирования они развернули "полевую кухню" для жителей, о чем публично подчеркнули в социальных сетях.
"Такого откровенного и циничного публичного использования живого щита за эту фазу войны еще не было точно", - возмущается Андрющенко.
Он отмечает, что т. н. оккупантская полевая кухня на самом деле является колоннами разнообразной техники, у края которой просто стоит одна точка выдачи пищи для местных в качестве залога своей же безопасности.
В своих циничных тактиках россияне постоянно используют гражданское население на оккупированных территориях в качестве живого щита. Это дает оккупантам возможность безопасно находиться в тех или иных местах, которые могут быть поражены украинскими защитниками или партизанами.
Так, недавно стало известно, что на временно оккупированном юге Украины российские военные проводят облавы и используют украинцев как живой щит.
Кроме того, к такой тактике захватчики прибегают и на территории оккупированного Крыма. Так летом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что на Крымском мосту во время взрывов погибли двое гражданских.
"Чистый цинизм. Во время интенсивных боевых действий официальная Москва отправляет гражданских "туристов" наиболее горячими точками в оккупированный Крым, создавая опасные ситуации, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины в гибели гражданских лиц", - сказал тогда он.
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