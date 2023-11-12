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Росіяни використовують українців в окупації як живий щит, - Федоров

Україна, Неділя 12 листопада 2023 17:50
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Росіяни використовують українців в окупації як живий щит, - Федоров Фото: окупанти використовують українців, як живий щит (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На тимчасово окупованому півдні України російські військові проводять облави та використовують українців, як живий щит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За даними Федорова, в окупованому Токмаку російські військові проводять "поквартирні обходи" та селяться в багатоповерхівках.

Водночас, за даними мера, мешканці Бердянського району повідомляють про підселення загарбників в будинки.

А деякі села Пологівського району ворог взагалі перетворив на резервацію - заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно не у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.

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окупанти Війна Росії проти України
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