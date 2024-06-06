Окупанти вигадали новий спосіб знизити кількість відмов служити в росармії, - ЦНС

Відповідні матеріали загарбники роздають працівникам окремих департаментів окупаційної "адміністрації" у регіоні.

"Таким чином окупанти хочуть закрити мешканцям ТОТ можливість уникати служби в ЗС РФ завдяки лазівці з "альтернативною громадянською службою", - зазначає Центр.

Сам посібник було розроблено у РФ ще у 2021 році кафедрою управління мобілізаційною роботою московської "загальновійськової академії ордена Жукова ЗС РФ". У ньому описані процедурні та юридичні питання, які можуть виникати під час призову.

Джерела ЦНС в окупаційній "адміністрації" одного з міст Запорізької області розповідають, що причиною такого розповсюдження "посібника" є низькі показники залучення людей до служби армії окупантів у регіоні.

Серед вказівок загарбники наполегливо рекомендують звертати увагу на розділ 7 цього "посібника”.

Актуальність особливо гостра для загарбників, позаяк у росіян призов на військову службу триває з 25 квітня по 15 липня, і на окупованих територіях України вже працюють створені інтервентами призовні комісії.

Між тим окупаційна "влада" у Запорізькій області зіштовхується з низкою проблем. Так, молоді люди здебільшого намагаються уникнути служби у військових формуваннях російських загарбників. І якщо немає можливості переховуватися, молодь намагається скористатися можливістю альтернативної громадянської служби, що передбачено законодавством країни-агресора.

У ЦНС вказують, що кількість заяв на проходження відповідної служби на окупованих територіях Запорізької області України значно вищій за відсоток на території РФ. Тому загарбники і намагаються виправити ситуацію у такий спосіб, через настанови у цій книжці.

У 7-му розділі "посібника" роз'яснюють, як за формальними ознаками відмовляти бажаючим проходити альтернативну громадянську службу.

"Зауважимо, що така "просвітницька кампанія" в окупаційних "адміністраціях" свідчить про підготовку до майбутніх призовних кампаній, а також під час примусової мобілізації у фронтові підрозділи ЗС РФ", - звертають увагу у Центрі.