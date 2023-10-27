Окупанти відправили в Донецьку область додаткові репресивні загони, - ЦНС

Йдеться про три додаткові групи російських "силовиків". Вони вже почали діяти у підконтрольному окупантам Донецьку.

За даними Центру, поліцаїв відправили з Росії для пошуку членів українського підпілля, а також вилову "уклоністів" або дезертирів з РФ, які знаходяться у захоплених інтервентами районах Донецької області.

"Гастролери вже працюють в Донецьку й далі будуть пересуватись іншими захопленими населеними пунктами", - йдеться у публікації.

Працівники маневрених груп окупантів перевіряють телефонні зв'язки, активність телефону.

Також зазначається, що особлива увага "приділяється тим, хто не має російського паспорта".

Окупанти "полюють" на партизанів

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів у підконтрольних загарбникам районах Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Зокрема, у Мелітополі інтервенти почали розвішувати містом відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" та партизанів.

Нещодавно також стало відомо, що росіяни навіть направили до Запорізької області "загін поліції особливого призначення" з республіки Дагестан. Таким чином, вони планували подолати українське підпілля у регіоні.

Раніше у ЦНС повідомили, що військові РФ на окупованих територіях перевіряють телефони школярів на наявність українських додатків.

Нагадаємо також, що наприкінці травня після підриву "глави МВС ЛНР" окупанти на Луганщині посилили пошук партизанів.