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Оккупанты отправили в Донецкую область дополнительные репрессивные отряды, - ЦНС

Иллюстративное фото: в Донецкой области оккупанты усиливают "охоту" на партизан (GettyImagеs)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики отправили несколько дополнительных маневренных групп на временно оккупированные территории Донецкой области. Эти репрессивные формирования займутся усилением фильтрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Речь идет о трех дополнительных группах российских "силовиков". Они уже начали действовать в подконтрольном оккупантам Донецке.

По данным Центра, полицаев отправили из России для поиска членов украинского подполья, а также отлова "уклонистов" или дезертиров из РФ, что находятся в захваченных интервентами районах Донецкой области.

"Гастроллеры уже работают в Донецке и дальше будут передвигаться по другим захваченным населенным пунктам", - говорится в публикации.

Работники маневренных групп оккупантов проверяют телефонные связи, активность телефона.

Также отмечается, что особое внимание "уделяется тем, кто не имеет российского паспорта".

Оккупанты "охотятся" на партизан

Напомним, в последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан в подконтрольных захватчикам районах Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

В частности, в Мелитополе интервенты начали развешивать в городе видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан.

Недавно также стало известно, что россияне даже направили в Запорожскую область "отряд полиции особого назначения" из республики Дагестан. Таким образом, они планировали побороть украинское подполье в регионе.

Ранее в ЦНС сообщили, что военные РФ на оккупированных территориях проверяют телефоны школьников на наличие украинских приложений.

Напомним также, что в конце мая после подрыва "главы МВД ЛНР" оккупанты в Луганской области усилили поиск партизан.

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