Окупанти відновили штурмові дії на Придніпровському напрямку, - ЗСУ

Втрати Росії на фронті

Росія приховує втрати своєї армії на фронті, а також постійно бреше про втрати українських сил.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила з лютого 2022 року вже понад 666 тисяч своїх солдатів. Крім того, українські воїни знищили тисячі одиниць техніки противника. Серед знищеної техніки не лише артилерія чи танки, а також літаки, вертольоти, кораблі та підводний човен.

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