RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Оккупанты возобновили штурмовые действия на Приднепровском направлении, - ВСУ

Фото: оккупанты возобновили штурмовые действия в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска возобновили атаки на Приднепровском направлении. За прошедшие сутки зафиксировано пять штурмов на Херсонском и два штурма на Запорожском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

"С начала недели враг возобновил атакующие действия на Приднепровском направлении. Силы обороны юга Украины в Херсонской области отразили 29 штурмов", - говорится в сообщении.

Оккупанты также продолжают артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары, применяют ударные дроны разных типов, ведут аэроразведку.

За минувшие сутки россияне применили 318 FPV-дронов, из них три ударных беспилотника типа "Ланцет", сбросили 428 осколочных боеприпасов.

За сутки оккупанты потеряли на юге Украины 59 солдат, а также 25 единиц техники:

  • 6 единиц автомобильной техники;
  • 6 гаубиц;
  • 3 миномета;
  • 4 дрона (3-ZALA, 1-Supercam);
  • камеру наблюдения;
  • 3 мотоцикла;
  • 2 лодки.

Силы обороны Украины поразили два блиндажа, пять мест хранения боеприпасов, место взлета дронов, наблюдательный пункт и огневую позицию.

Стоит добавить, что Приднепровское направление фронта - это территории Херсонской области, где идут боевые действия. Условная линия разграничения проходит по реке Днепр, которая разделяет Херсонскую область на правобережную (контролирует Украина) и левобережную (контролируют оккупанты) части.

 

Потери России на фронте

Россия скрывает потери своей армии на фронте, а также постоянно лжет о потерях украинских сил.

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла с февраля 2022 уже более 666 тысяч своих солдат. Кроме того, украинские воины уничтожили тысячи единиц техники противника. Среди уничтоженной техники не только артиллерия или танки, а также самолеты, вертолеты, корабли и подлодка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против УкраиныОккупанты