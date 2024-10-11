Оккупанты возобновили штурмовые действия на Приднепровском направлении, - ВСУ

Потери России на фронте

Россия скрывает потери своей армии на фронте, а также постоянно лжет о потерях украинских сил.

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла с февраля 2022 уже более 666 тысяч своих солдат. Кроме того, украинские воины уничтожили тысячи единиц техники противника. Среди уничтоженной техники не только артиллерия или танки, а также самолеты, вертолеты, корабли и подлодка.

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