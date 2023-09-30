UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти відновили штурми на Лимано-Куп'янському напрямку, - ЗСУ

Фото: окупанти відновили штурми на Лимано-Куп'янському напрямку (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія відновила штурми на Лимано-Куп'янському напрямку. Сили оборони відбивають атаки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"На Лимано-Куп'янському напрямку противник відновив свої штурмові дії. Зокрема, за минулу добу вже двічі намагався пробити нашу оборону безуспішно, він отримав там добрячі втрати та відійшов, відмовився від своїх наступальних дій", - сказав речник.

Також окупанти на Лимано-Куп'янському напрямку продовжують інтенсивно використовувати авіацію.

За словами Євлаша, за добу ворог 564 рази обстріляв українських захисників з різного озброєння. 

"Проте і ми завдавали ударів по їхнім складам з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, знищили одну гармату "Мста-Б" та одну Д-30 і 3 автівки", - додав Євлаш.

Бої на лінії Лиман-Куп'янськ

Останніми місяцями російські окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Проте як у Генштабі ЗСУ, так і аналітики ISW повідомляли про сповільнення наступу окупантів на лінії Куп'янськ-Кремінна.

Військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна зазначав, що найближчим часом на Лимано-Куп'янському напрямку очікується серйозне пожвавлення.

Це також підтвердили у ЗСУ. За словами Євлаша, на вказаному напрямі фронту розгортають 25-у російську армію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниКупянск