Окупанти відновили штурми на Лимано-Куп'янському напрямку, - ЗСУ

"На Лимано-Куп'янському напрямку противник відновив свої штурмові дії. Зокрема, за минулу добу вже двічі намагався пробити нашу оборону безуспішно, він отримав там добрячі втрати та відійшов, відмовився від своїх наступальних дій", - сказав речник.

Також окупанти на Лимано-Куп'янському напрямку продовжують інтенсивно використовувати авіацію.

За словами Євлаша, за добу ворог 564 рази обстріляв українських захисників з різного озброєння.

"Проте і ми завдавали ударів по їхнім складам з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, знищили одну гармату "Мста-Б" та одну Д-30 і 3 автівки", - додав Євлаш.

Бої на лінії Лиман-Куп'янськ

Останніми місяцями російські окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Проте як у Генштабі ЗСУ, так і аналітики ISW повідомляли про сповільнення наступу окупантів на лінії Куп'янськ-Кремінна.

Військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна зазначав, що найближчим часом на Лимано-Куп'янському напрямку очікується серйозне пожвавлення.

Це також підтвердили у ЗСУ. За словами Євлаша, на вказаному напрямі фронту розгортають 25-у російську армію.