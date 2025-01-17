Окупанти відібрали землі мешканців Луганської області, які не отримали паспорт РФ, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, Кремль проявив чергову "інвентаризацію" земель на тимчасово окупованих територіях Луганської область. В результаті було виявлено щонайменше 18 тисяч гектарів угідь, які нібито нікому не належить.

"Насправді ж під "безхозну" землю потрапили ділянки тих українських власників, котрі не змінили громадянство та не отримати російський паспорт", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС нагадали, що з 1 січня 2025 року українці на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ, позбулися будь-яких прав. Тепер цю категорію громадян Кремль називає особами без громадянства