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Оккупанты отобрали земли жителей Луганской области, которые не получили паспорт РФ, - ЦНС

Фото: россияне отобрали 18 гектаров земли (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты продолжают ограничивать в правах украинцев, которые находятся на оккупированной территории Украины и не получили паспорт РФ. Теперь враг начал отбирать земли жителей Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, Кремль проявил очередную "инвентаризацию" земель на временно оккупированных территориях Луганской область. В результате было выявлено по меньшей мере 18 тысяч гектаров угодий, которые якобы никому не принадлежит.

"На самом деле под "бесхозную" землю попали участки тех украинских владельцев, которые не изменили гражданство и не получили российский паспорт", - говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что с 1 января 2025 года украинцы на временно оккупированных территориях, которые не получили паспорт РФ, лишились каких-либо прав. Теперь эту категорию граждан Кремль называет лицами без гражданства

Напомним, что с 5 января на временно оккупированных территориях Украины заработал так называемый реестр "контролируемых лиц". В ЦНС пояснили, что враг вносит в него украинцев, которые отказались получать российский паспорт.

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